Les passerelles de l'Aunoy, le dimanche 22 mai à 16:00

Performance contemporaine pour trio féminin produit par la compagnie “Les yeux grand fermés”. “Un chignon “à la Marie-Antoinette” est élaboré sous les yeux du public par Deborah Scheller. Une fois coiffée et habillée d’une robe à paniers, la chorégraphe Anne Perbal réalise une performance dansée au son de la voix soprano de Daphné Corregan, a capella, en musique, ou proposant des textes autour du XVIIIème siècle. Une plongée dans l’univers sonore de l’époque : Gétry, Haydn, Rameau, Gluck. On y découvre également des chants composés par Marie-Antoinette elle-même. Une performance originale et intimiste de 40 minutes.

