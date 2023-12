Le Chiffre Organ-Ization à Paris (+ Michel) Fashion show & Dj’s L’international Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le Chiffre Organ-Ization à Paris (+ Michel) Fashion show & Dj's
L'international Paris, 28 janvier 2024 20:00, Paris
Le dimanche 28 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant Sur place : 6 EUR

Le Chiffre Organ-Ization à Paris (+ Michel) Fashion show & Dj’s Le Chiffre Organ-ization : Guitare Fuzz, orgue Hammond, basse, batterie, le Chiffre Organ-ization c’est la bande son idéale des meilleurs films d’espionnage et de Sci-Fi 60’s. Fuzz, Jerk, hammond, Library, Psychedelic, Pop… Du groove à l’état pur. Les Mohawks du sud de la France. https://www.facebook.com/profile.php?id=100057216049137 Le Chiffre Organ-Ization feront deux sets. + Défilé live show de Juste une Impression by Veronique Fournier https://www.juste-une-impression.com Michel : Pendant l’entracte Michel chantera Mitchell tout seul pour calmer un peu les esprits. Le répertoire de Schmoll en version Caëroké. + DJ’s R&B, 60s fuzz, Mod jazz, Garage Psych, Bossa nova, Girl groups L’international 5 rue Moret 75011 Paris Contact : https://fb.me/e/1tmyIwDNu https://fb.me/e/1tmyIwDNu

Détails
Heure : 20:00
Lieu L'international
Adresse 5 rue Moret
Ville Paris

