Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire EUR Dans la pénombre d’un atelier artisanal, le Chiffonnier confectionne des poupées. Surgissant de nulle part, une femme vient troubler sa sérénité autant qu’elle éveillera progressivement en lui une passion destructrice…

Interprétation :Jérôme Paillat et Carole Galisson

Possibilité de repas-spectacle sur réservation / Repas à 19h pour le spectacle à 21h30 et à 12h pour le spectacle à 15h.

Interprétation :Jérôme Paillat et Carole Galisson

Possibilité de repas-spectacle sur réservation / Repas à 19h pour le spectacle à 21h30 et à 12h pour le spectacle à 15h.

