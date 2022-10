Le chien partagé Loudun, 27 octobre 2022, Loudun.

Le Chien Partagé avec Audrey Charlot, vétérinaire et Olivier Lhote, comportementaliste canin, vous proposent des soirées thématiques au café partagé.

Une soirée par mois, intitulée « Le chien partagé » permettra de réunir les amoureux des chiens, pour échanger les points de vue, les questions et les problèmes rencontrés.

Attention, il ne s’agit pas de consultations déplacées au Café Partagé. Vos truffes d’amour resteront donc chez vous. La raison ? Si nous devons gérer les interactions canines, nous ne pourrons pas évoquer les sujets qui nous tiennent à cœur.

L’idée vous enchante ? Vous voulez apporter des sujets de discussions ? Nous aider à monter le projet ? Partager votre expérience et vos connaissances ?

