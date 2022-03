Le chien du Jardinier : Comédie de Felix Lopé de Vega Agen, 17 mars 2022, Agen.

Le chien du Jardinier : Comédie de Felix Lopé de Vega Théâtre du Jour 21 rue Paulin Régnier Agen

2022-03-17 20:30:00 – 2022-03-26 Théâtre du Jour 21 rue Paulin Régnier

Agen Lot-et-Garonne

EUR 8 10 Pourquoi ce titre ? Il n’est jamais question de chien dans cette pièce…

A cause du proverbe espagnol : « Un chien ne mange pas les choux et ne les laisse pas manger. »

Pour notre histoire, une jeune femme de haute condition est attirée par son secrétaire de moins médiocre naissance.

L’amour et les lois sociales ne font pas bon ménage en 1613.

Seul un changement de situation pourrait permettre de franchir ce mauvais pas. La jalousie s’emmêle de part et d’autre.

Manque de confiance pour l’un, hésitations entre un héros pauvre et roturier ou d’autres prétendants plus favorisés par la fortune.

Se faire entendre sans rien dire.

Lopé de Véga s’est inspiré de l’Amour de Laure de Petraque, de Matteo Bandello évêque d’Agen de Giovanni Boccace et surtout de sa propre vie et de toutes ses péripéties.

Quelques quatre cent huit ans plus tard, ces aventures sont toujours d’actualité…

+33 5 40 87 40 12

