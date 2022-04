LE CHICKEN LOTO DE LA BELLE POULE Amboise Amboise Catégories d’évènement: Amboise

Indre-et-Loire

LE CHICKEN LOTO DE LA BELLE POULE Amboise, 29 avril 2022, Amboise. LE CHICKEN LOTO DE LA BELLE POULE Amboise

2022-04-29 – 2022-04-29

Amboise Indre-et-Loire Amboise LE CHICKEN LOTO DE LA BELLE POULE

on joue tous au loto beaucoup pour s’amuser, un peu pour gagner des lots préparés par l’équipe de La Belle Poule

PETITE RESTAURATION

POP CORN MAISON BIO Dans le cadre de notre mois anniversaire (3ans!), découvrez notre café associatif

ATELIERS ET ANIMATIONS à 1€ pour adhérents ponctuels ou 0€ pour adhérents annuels

Réservation conseillée LE CHICKEN LOTO DE LA BELLE POULE

cotcot@labellepoule.org

Réservation conseillée LA BELLE POULE

Amboise

