Recycl’Arts : créations picturales ados 5 Rue du 5 juillet 1944, 5 mai 2023, Le Cheylard.

Dans le cadre de Recycl’Arts, fête de La Recyclerie du PlatO, Sophie (06 84 21 75 89) propose un atelier de créations picturales, destiné exclusivement aux adolescents..

2023-05-05 à 18:15:00 ; fin : 2023-05-05 19:15:00. .

5 Rue du 5 juillet 1944 Salle Symphonie

Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



As part of Recycl?Arts, a celebration of La Recyclerie du PlatO, Sophie (06 84 21 75 89) offers a workshop of pictorial creations, exclusively for teenagers.

En el marco de Recycl?Arts, el festival de La Recyclerie du PlatO, Sophie (06 84 21 75 89) ofrece un taller de creaciones pictóricas, destinado exclusivamente a adolescentes.

Im Rahmen von Recycl?Arts, dem Fest von La Recyclerie du PlatO, bietet Sophie (06 84 21 75 89) einen Workshop für malerische Kreationen an, der sich ausschließlich an Jugendliche richtet.

Mise à jour le 2023-04-29 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées