Le chevalier inexistant Villeneuve-les-Genêts Villeneuve-les-Genêts Villeneuve-les-Genêts Catégories d’Évènement: Villeneuve-les-Genêts

Yonne

Le chevalier inexistant Villeneuve-les-Genêts, 22 janvier 2023, Villeneuve-les-Genêts Villeneuve-les-Genêts. Le chevalier inexistant Café associatif Man Jeanne et Petit Pierre Villeneuve-les-Genêts Yonne

2023-01-22 – 2023-01-22 Villeneuve-les-Genêts

Yonne Villeneuve-les-Genêts lecture spectacle « le chevalier inexistant » d’Italo Calvino, par la Compagnie Premier Baiser. accompagnée de pauses conviviales, goûter et apéro au bar ! Venu passer ses troupes en revue, Charlemagne découvre que sous l’armure de l’exemplaire paladin Agilulfe il n’y a personne… Agilulfe n’existe pas. Ce qui ne l’empêche pas de combattre ni de commander à son écuyer Gourdoulou – lequel existe bien, mais ne le sait pas. Et puis entre les deux, il y a tous les autres, c’est-à-dire nous qui ne savons pas toujours bien qui nous sommes ! Derrière son ironie burlesque, Italo Calvino nous livre une profonde réflexion sur la guerre, le sens de l’histoire, et… sur ce qu’exister peut bien vouloir dire !

Un conte philosophique rocambolesque et décapant. cie.premierbaiser@gmail.com Villeneuve-les-Genêts

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Villeneuve-les-Genêts, Yonne Autres Lieu Villeneuve-les-Genêts Adresse Café associatif Man Jeanne et Petit Pierre Villeneuve-les-Genêts Yonne Ville Villeneuve-les-Genêts Villeneuve-les-Genêts lieuville Villeneuve-les-Genêts Departement Yonne

Villeneuve-les-Genêts Villeneuve-les-Genêts Villeneuve-les-Genêts Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-les-genets-villeneuve-les-genets/

Le chevalier inexistant Villeneuve-les-Genêts 2023-01-22 was last modified: by Le chevalier inexistant Villeneuve-les-Genêts Villeneuve-les-Genêts 22 janvier 2023 Café associatif Man Jeanne et Petit Pierre Villeneuve-les-Genêts Yonne Villeneuve-les-Genêts Villeneuve-les-Genêts Yonne Yonne

Villeneuve-les-Genêts Villeneuve-les-Genêts Yonne