Journée festive à la Tour Roland pour célébrer la nouvelle saison ! À partir de 14h30 : démonstration des artisans du village et découverte de l'ère viking par le clan Hrafn Hugsadi À 15h : visite guidée avec Saynètes À 16h : spectacle "Le chevalier Geignard". Menée par d'une main de maître par un trio survolté de la compagnie Taprobane. Cette farce désopilante tend à briser les clichés que nous avons du Moyen-Âge. sauvegardedupatrimoine@hotmail.fr +33 6 21 68 61 72 https://tour-roland.com/

