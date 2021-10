Paris L'Institut du Monde Arabe île de France, Paris Le Chevalier et la Princesse L’Institut du Monde Arabe Paris Catégories d’évènement: île de France

Le Chevalier et la Princesse L’Institut du Monde Arabe, 19 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 19 décembre 2021

de 15h30 à 17h

gratuit

Un adolescent audacieux, Mohammed Ibn Al-Qasim Al-Thaqafi, part à la rescousse de femmes et d’enfants enlevés par les pirates de la mer indienne, avec son ami d’enfance Zaid et un sympathique vieux loup de mer, Abou-Al Aswad… À voir absolument, pour les petits comme pour les grands. Dans le cadre de la Fête de la langue arabe Arabie saoudite/Égypte, animation, 2019, 96’ Scénario : Bashir El Deek Son : Mostafa Ali Montage : Solafa Noureddin Musique : Haitham Alkhamissi Mixage son : Michael Koderisch Décors : Mostafa Reda, Mohammed Abdelwahab Animation : Mustafa Hussein et Mohamed Fathy Compositeur : Amjad Ramzi, Ahmed Samir Voix : Mohamed El Dafrawy, Maged Al-Kadwani, Donia Samir Ghanem, Mohammed Henedy, Abla Kamel, Medhat Saleh, Abdel Rahman Abou Zahra, Amina Rizk, Saïd Saleh Producteur : Alabbas Bin Alabbas/Alsahar Animation, Media Box Synopsis Inspirée d’une histoire vraie de l’Irak du viie siècle, ce film d’animation met en scène un adolescent plein d’audace, Mohammed Ibn Al-Qasim Al-Thaqafi, qui part au secours de femmes et d’enfants enlevés par les pirates de l’océan Indien. Avec son ami d’enfance Zaid et un sympathique vieux loup de mer, Abou-Al Aswad, il se lance dans une quête qui s’achèvera par la délivrance des otages, la victoire de son pays sur le tyran Daher et, récompense suprême, l’amour de la courageuse princesse Sind. Multiples références arabes et indiennes, finesse du dessin et qualité des chansons, contraste saisissant entre l’arabe littéraire et dialectal (le bagout égyptien des djinns est désopilant) : un vrai petit bijou à voir absolument, que l’on soit petit ou grand. Biographie Né à Damiette (Égypte) en juillet 1944, Bashir Eldik est auteur, scénariste et réalisateur. En 1966, il obtient une licence de commerce de l’Université du Caire. Il rédige plusieurs nouvelles pour des magazines en Égypte et dans le monde arabe avant de débuter sa carrière de scénariste dans Prémédité de Ashraf Fahmy. Il s’engage ensuite avec le réalisateur Atef Al-Tayeb dans plusieurs de ses films, dont Le Chauffeur de taxi. Il écrit également le scénario de Mohamed Khan, Une date pour le dîner, et Le Client. Il travaille ensuite pour la télévision sur de nombreux feuilletons. Le Chevalier et la Princesse fait sa première mondiale à la troisième édition du Festival international du film El Gouna (GIFF), en septembre 2019. Il participe également au Festival du cinéma arabe de Malmö en Suède et, en juin 2020, au Festival d’animation d’Annecy dans sa version online. Spectacles -> Projection L’Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard Paris 75005

