Aisne 9 9 Il Cavaliere e la Dama – Carlo Goldoni / Jean-Luc Revol Donna Eleonora, issue de l’aristocratie, mais complètement ruinée, survit à Venise en compagnie de sa fidèle servante Colombine. Don Rodrigo, chevalier vénitien, est fou d’amour pour elle, mais empêtré dans ses contradictions, il n’arrive pas à lui avouer ses sentiments. Autour d’elle gravite un petit monde de personnages peu recommandables : un avocat véreux et une assemblée de nobles oisifs et malveillants dont Donna Eleonora va devenir malgré elle, un trophée à conquérir. La mort de son époux exilé et l’intervention d’un riche marchand vont faire in extremis, pencher la balance en sa faveur… Mise en scène :

Jean-Luc Revol Assisté de :

Sébastien Fevre Avec

Chloé Berthier :

Donna Eleonora, Olivier Breitman :

Don Flaminio, Frédéric Chevaux :

Don Alonso, Antoine Cholet

Don Rodrigo, Jean-Marie Cornille : Anselmo/un huissier, Cécile Camp :

Donna Claudia, Aurélien Houver :

Balestra, Ariane Pirie :

Colombine, Jean-luc Revol :

Docteur Buonatesta/Toffolo, Vincent Talon :

Pasquino/Don Filiberto, Sophie Tellier :

Donna Virginia Décor / Scénographie :

Audrey Vuong Costumes :

Pascale Bordet Création lumières :

Bertrand Couderc Création sonore :

