Le Chevalier et la Dame, 28 février 2023, .

Le Chevalier et la Dame



2023-02-28 20:30:00 – 2023-02-28

CARLO GOLDONI | JEAN-LUC REVOL

C’est l’histoire d’une passion contrariée puis finalement récompensée entre Donna Eleonora et Don Rodrigo, dans une Venise labyrinthique et brumeuse. Un théâtre en miroir de notre époque, retentissant, qui parle d’une femme livrée à la société féroce de son époque.

Donna Eleonora, issue de l’aristocratie mais ruinée, survit à Venise en compagnie de sa fidèle servante. Don Rodrigo, chevalier vénitien, fou d’amour pour elle, ne parvient pas à lui avouer ses sentiments. Autour d’elle, des personnages troubles : un avocat véreux et des nobles oisifs et malveillants dont Donna Eleonora va devenir malgré elle, un trophée à conquérir. Inspirée d’un grand texte classique de Goldoni, célèbre auteur dramatique vénitien du XVIIIe, le metteur en scène Jean-Luc Revol

veut rendre compte du foisonnement de l’univers de cet auteur. Avec cette pièce, Goldoni répond à une de ses exigences fondamentales : ouvrir le théâtre au Monde et saisir l’ensemble de la société dans sa variété pittoresque, mais aussi dans tout ce que la différenciation sociale produit de tensions et de contradictions. Quel meilleur endroit que le Théâtre à l’italienne de Lons-le-Saunier pour découvrir ensemble cette

création d’inspiration transalpine ?

Tout Public

Durée : 1h45

