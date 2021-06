Noizay Noizay Indre-et-Loire, Noizay Le Cheval et le Vin, Toute une histoire ! Noizay Noizay Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Démonstration du travail de labour conduit par Philippe Chigard. L’artiste conteuse Sandra Goldenberg nous contera la vigne, le travail des champs, le labour. Tout cela dans une ambiance conviviale autour d’une dégustation de vin et d’amuses bouches. +33 6 09 16 29 80 http://icietla37.fr/ Le Cheval et le Vin, Toute une histoire !

Catégories d'évènement: Indre-et-Loire, Noizay
Lieu Noizay
Ville Noizay
lieuville 47.42187#0.89126