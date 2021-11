Le cheval et le cerveau Chapelle du Méjan, 22 février 2022, Arles.

Hippothérapie et neurosciences —————————— ### Le cheval et le cerveau RENCONTRE – DÉBAT AVEC : Hélène VIRUEGA-BOGROS, fondatrice de l’institut Équiphoria, spécialiste équine pour la santé mentale et les apprentissages Manuel GAVIRIA, médecin de réadaptation, docteur en neurosciences, spécialiste en réadaptation neurologique L’hippothérapie consiste en une méthode de réadaptation réalisée au travers du mouvement du cheval au pas. Pour cela, le choix du cheval est primordial ainsi que le rythme et le tempo de l’accompagnement offert au patient. Hélène et Manuel se proposent, à travers l’histoire de certains patients suivis à l’Institut Équiphoria, de vous faire découvrir le lien intime qui existe entre le cheval et le cerveau. De leur rencontre naît une réflexion qui les mènera petit à petit à s’interroger sur les mécanismes physiologiques expliquant les résultats remarquables des patients suivis quel que soit leur déficit neurologique. Leur collaboration permet d’explorer les connexions jamais encore formellement proposées entre les bienfaits du cheval dans la thérapie et le monde des neurosciences. **ENTRÉE LIBRE** _À l’issue de la rencontre, signature du livre_ Le pouvoir du lien, paru aux éditions Actes Sud. _Organisée en partenariat avec l’école et université Domaine du Possible_

