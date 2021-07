Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône, Saint-Étienne-du-Grès Le Cheval dans la Vigne 2021 Saint-Étienne-du-Grès Saint-Étienne-du-Grès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Étienne-du-Grès

Le Cheval dans la Vigne 2021 Saint-Étienne-du-Grès, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Étienne-du-Grès. Le Cheval dans la Vigne 2021 2021-07-03 11:00:00 11:00:00 – 2021-07-03 19:00:00 19:00:00

Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône Saint-Étienne-du-Grès Nous vous invitons à la traditionnelle journée « Le cheval dans la vigne ». Venez découvrir comment autrefois le cheval a été utilisé pour de différents travaux. Une méthode de travail, qui, aujourd’hui, subit une renaissance. Des démonstrations sont prévues à partir de 11 h. Vous pouvez apporter un piquenique et déjeuner sur place, entre les vignes et la forêt. Cette année, la réservation d’une table pour le piquenique est obligatoire (6 personnes maximum, nombre de tables limitées, réservation avant le 30 juin). Domaine du Grand Fontanille vous invite à la traditionnelle journée « Le cheval dans la vigne ». Venez découvrir comment autrefois le cheval a été utilisé pour de différents travaux. Une méthode de travail, qui, aujourd’hui, subit une renaissance….. mail@domaine-fontanille.com +33 4 90 49 05 15 http://www.domaine-fontanille.fr/ Nous vous invitons à la traditionnelle journée « Le cheval dans la vigne ». Venez découvrir comment autrefois le cheval a été utilisé pour de différents travaux. Une méthode de travail, qui, aujourd’hui, subit une renaissance. Des démonstrations sont prévues à partir de 11 h. Vous pouvez apporter un piquenique et déjeuner sur place, entre les vignes et la forêt. Cette année, la réservation d’une table pour le piquenique est obligatoire (6 personnes maximum, nombre de tables limitées, réservation avant le 30 juin). dernière mise à jour : 2021-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Étienne-du-Grès Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Étienne-du-Grès Adresse Ville Saint-Étienne-du-Grès lieuville 43.77888#4.7381