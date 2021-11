Le chercheur-militant, un nouveau citoyen ? Quai des Savoirs, 9 décembre 2021, Toulouse.

Aujourd’hui largement relayées par les médias, deux positions s’opposent dans le champ académique : d’un côté, les tenants d’une “autonomie” des sciences et d’une exigence de neutralité, avec une séparation stricte des arènes politiques et scientifiques. De l’autre, en partie au nom de l’urgence climatique, ressurgit fortement la “figure” du chercheur-militant qui engage activement ses savoirs dans l’espace politique. Au-delà des logiques binaires, ce débat propose d’explorer les limites posées traditionnellement entre sciences et militantisme et que semblent franchir de plus en plus de chercheurs dans des disciplines variées. Que dit ce phénomène de la place et du rôle des sciences- et des scientifiques- dans notre sociéte contemporaine ? Doit-il nous inviter à renouveler les approches et les cadres de pensée en matière de production de savoirs ainsi qu’à réfléchir à de nouvelles régulations ? Avec Francis Chateauraynaud, sociologue EHESS, Pierre Cornu, historien INRAE, Laure Teulières et Julian Carrey, membres de l’Atécopol, Jean-Paul Krivine, rédacteur en chef de Science et pseudo-sciences, Emmanuel Rial-Sebbag, juriste Inserm, Alain Kaufmann, directeur du ColLaboratoire de l’Université de Lausanne. _→ Une coproduction de la Mission Agrobiosciences-INRAE et du Quai des Savoirs_ **–** **Jeudi 9 décembre à 18h** **Quai des Savoirs** **À compter du 30 septembre un pass sanitaire devra être présenté. Entrée libre dans la limite des places disponibles,** [**réservation conseillée**](https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228434711421)

