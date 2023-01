Le chenil d’équipage Vivières Vivières Vivières Catégories d’Évènement: Aisne

2023-06-24 14:30:00 – 2023-06-24 16:00:00 Vivières

Aisne Vivières Découvrez le monde de la vénerie avec l’Équipage de Villers-Cotterêts. Nous vous proposons de mieux connaître cette pratique ancestrale en accédant au chenil en compagnie du piqueur de l’Équipage puis d’assister à l’entraînement des chiens. À partir de 3 ans. Découvrez le monde de la vénerie avec l’Équipage de Villers-Cotterêts. Nous vous proposons de mieux connaître cette pratique ancestrale en accédant au chenil en compagnie du piqueur de l’Équipage puis d’assister à l’entraînement des chiens. À partir de 3 ans. ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/le-chenil-dequipage freepik

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

