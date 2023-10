Halloween au Chêne Perché Le chêne Perché Signy-l’Abbaye, 31 octobre 2023, Signy-l'Abbaye.

Signy-l’Abbaye,Ardennes

Le chêne Perché vous ouvre ses portes et vous propose une journée d’animations à l’occasion d’Halloween ! Le 31 octobre de 13h30 à 17h00 PASS 10€: parcours accrobranche + animations sur le thème d’halloween en salle 2€: accès aux animations (sans parcours accrobranche) N’hésitez pas à les suivre sur Facebook (@cheneperche) pour les contacter directement et recevoir directement les informations !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 . .

Le chêne Perché

Signy-l’Abbaye 08460 Ardennes Grand Est



Le chêne Perché opens its doors to you for a day of Halloween activities! October 31, 1:30 pm to 5:00 pm PASS 10? for a tree-climbing course + Halloween-themed activities indoors 2? for access to activities (without tree-climbing course) Don’t hesitate to follow them on Facebook (@cheneperche) to contact them directly and get all the information you need!

¡Le chêne Perché te abre sus puertas y te propone una jornada de actividades para celebrar Halloween! 31 de octubre, de 13.30 a 17.00 h PASE 10: curso de escalada en árbol + actividades temáticas de Halloween en el interior 2: acceso a las actividades (sin curso de escalada en árbol) ¡No dudes en seguirles en Facebook (@cheneperche) para contactar directamente con ellos y recibir información enseguida!

Le chêne Perché öffnet seine Türen für Sie und bietet Ihnen einen Tag voller Animationen zu Halloween! Am 31. Oktober von 13.30 bis 17.00 Uhr PASS 10?: Kletterparcours + Halloween-Animationen im Saal 2?: Zugang zu den Animationen (ohne Kletterparcours). Zögern Sie nicht, ihnen auf Facebook (@cheneperche) zu folgen, um sie direkt zu kontaktieren und Informationen zu erhalten!

Mise à jour le 2023-10-10 par Ardennes Tourisme