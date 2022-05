LE CHÊNE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LE CHÊNE Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans

2022-06-01

Le Mans Sarthe Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, devenu un pilier en son royaume.

Ce film d’aventure spectaculaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, geais, fourmis, mulots….

Après la projection, retrouvez tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux dans les salles du musée Vert.

Renseignements et réservations auprès du cinéma Les Cinéastes

