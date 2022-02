Le chêne La Comète Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Le chêne

du mercredi 16 mars au samedi 26 mars à La Comète

du mercredi 16 mars au samedi 26 mars à La Comète

Il était une fois un chêne de 210 ans, qui accueille écureuils, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vibrant vit autour de cet arbre majestueux qui les nourrit et les protège, de ses racines jusqu’à sa cime. Un film documentaire passionnant aux images spectaculaires, où la nature vibre et s’exprime comme jamais. Le dimanche 20 mars à 16h, la séance est suivie d’un atelier et d’un goûter offert par Biocoop.

5 € avec votre carte LVS

Film pour tous (à partir de 8 ans) La Comète 5 Rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T16:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-20T16:00:00 2022-03-20T18:00:00;2022-03-26T16:00:00 2022-03-26T18:00:00

