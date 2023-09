Découverte des maisons bourgeoises et manoirs Fayens, saison 1 Le chene des Perrières 44130 Fay de Bretagne Fay-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Fay-de-Bretagne

Loire-Atlantique Découverte des maisons bourgeoises et manoirs Fayens, saison 1 Le chene des Perrières 44130 Fay de Bretagne Fay-de-Bretagne, 16 septembre 2023, Fay-de-Bretagne. Découverte des maisons bourgeoises et manoirs Fayens, saison 1 Samedi 16 septembre, 14h00 Le chene des Perrières 44130 Fay de Bretagne Visite des extérieurs du chateau (1806). Possibilité de déambuler dans le parc. Activités pour les plus jeunes. Le chene des Perrières 44130 Fay de Bretagne 44130 fay de bretagne Fay-de-Bretagne 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0631271883 https://faydebretagne.fr https://www.facebook.com/fay44130/ Chateau du XIXème siècle. Visite libre des extérieurs, pour les enfants atelier blason et questionnaire jeu parking dans l’allée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Fay-de-Bretagne, Loire-Atlantique Autres Lieu Le chene des Perrières 44130 Fay de Bretagne Adresse 44130 fay de bretagne Ville Fay-de-Bretagne Departement Loire-Atlantique latitude longitude 47.414097;-1.789825

