Le Chemin du Wombat au nez poilu Théâtre de la Ville – La Coupole Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le Chemin du Wombat au nez poilu Création 2023 jeune public (6 à 10 ans) 22 – 29 mars Théâtre de la Ville – La Coupole

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T19:00:00+01:00 – 2024-03-22T20:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T20:00:00+01:00

En s’inspirant des légendes et de la tradition orale, et s’appuyant sur les enjeux écologiques actuels, deux danseuses emmènent les enfants dans un voyage solaire et minéral, à la découverte du chemin du Wombat au nez poilu. Convoquant un espace sensoriel riche de matières, d’images et de sons du désert australien ; elles racontent l’histoire de la « Terre-Mère » de la faune et de la flore de ce grand pays lointain d’Océanie.

Théâtre de la Ville – La Coupole 2 Pl. du Châtelet, 75004 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France

Patrick Berger