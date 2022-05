Le Chemin du Soleil – Contes Tsiganes Champignelles Champignelles Catégories d’évènement: Champignelles

Le Chemin du Soleil – Contes Tsiganes

Sept contes pour entrer dans l'univers Tsigane. Deux comédiennes se partagent le verbe, elles tissent les récits comme à la veillée. Elle content, elles jouent… elles donnent voix aux personnages. La musique, le chant, la danse se glissent entre les contes… Les valeurs tsiganes sont belles, pures, essentielles. Liberté, voyage, cosmos, nature, parole qui soigne… Voici le parcours de sens qu'offre Le chemin du soleil.

Champignelles, 8 juillet 2022

