Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, le dimanche 26 septembre à 19:00

En avant-première _**LE CHEMIN DU BONHEUR**_ de Nicolas Steil, en sa présence (2021 – Luxembourg/Belgique/France – 1h46 – VO stf.) Avec Simon Abkarian, Pascale Arbillot, Django Schrevens, André Jung, Michel Vuillermoz, Eric Caravaca, Helena Noguerra, Mathilda May et Brigitte Fossey… Saül Birnbaum est un enfant caché, un de ceux qui à l’âge de 6 ans a dû être séparé de ses parents pour échapper à la Shoah et envoyé par un Kindertransport à l’étranger, de Vienne à Bruxelles. En 1986, Saül est sur la voie de la résilience, il réinvente sa vie, il tente de la réenchanter, il a ouvert un Delicatessen qui ne ressemble à aucun autre, où le 7e Art triomphe tous les jours sur la scène de ce restaurant en représentation permanente. Avec Joakin, son protégé, un jeune réalisateur chilien qui a fui Pinochet, ils décident d’écrire l’histoire de l’enfance de Saül et d’en faire un film, ce qui leur permettra à tous deux de “guérir” un peu plus. Mais voilà que l’amour frappe à sa porte et le confronte à son passé.

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

A l’occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première !

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris Paris



2021-09-26T19:00:00 2021-09-26T21:00:00