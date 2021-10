Saint-Maixant Saint-Maixant Gironde, Saint-Maixant Le chemin des pélerins – Balade littéraire Saint-Maixant Saint-Maixant Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Maixant Gironde Saint-Maixant EUR 15 Depuis Malagar, entre vignes et ruisseaux, descente vers les berges de la Garonne : vous emprunterez le chemin que les pèlerins d’autrefois utilisaient pour se rendre jusqu’à la basilique de Verdelais. Durée : 2 heures

A partir de 8 ans Réservation obligatoire jusqu’au vendredi 8 octobre à 18h00 Centre François Mauriac de Malagar dernière mise à jour : 2021-09-29 par

