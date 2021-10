Villeurbanne Espace Tonkin Métropole de Lyon, Villeurbanne Le chemin des Passes-Dangereuses – Cie Théâtre Parts Cœur Espace Tonkin Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Théâtre contemporain du mardi 1er au samedi 05 mars 2022 – 20h dimanche 06 mars 2022 – 16h Tarifs : 11€ – 9€** Réunis pour le mariage du benjamin, trois frères, Carl, Ambroise et Victor que tout sépare sur retrouvent sur le même lieu où leur père est mort des années auparavant. Un drame qu’ils ont vécu en silence. Au bord des “Passes-Dangereuses”, ils tentent de se trouver un langage commun, face à leurs souvenirs d’enfance et leurs mensonges d’adultes, jusqu’à atteindre le secret qui les hante tous, en marche vers la vie, vers la réconciliation. “Est-ce qu’on est obligés d’attendre les derniers instants de vie pour dire à ceux qu’on aime qu’on les aime ?” C’est autour de ce thème que Michel Marc Bouchard, brillant dramaturge québécois, nous donne une de ses lus belles pièces. Francis Clémençon, Luc Large, Christophe Montbroussous : comédiens – André Rambeau : mise en scène Le chemin des Passes Dangereuses de Michel Marc Bouchard Réservations : 04 72 83 31 10 ** tarif réduit 9€ pour les adhérents Léo Lagrange Villeurbanne, Fncta, -26ans, groupe de 10 personnes Réunis pour le mariage du benjamin, trois frères, Carl, Ambroise et Victor que tout sépare sur retrouvent sur le même lieu où leur père est mort des années auparavant. Espace Tonkin avenue Salvador Allende, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon

