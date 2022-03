Le Chemin des étoiles Nançay, 19 février 2022, Nançay.

Le Chemin des étoiles Nançay

2022-02-19 – 2022-03-27

Nançay Cher Nançay

8.5 EUR Observez le ciel dans le planétarium. Partez à la découverte du Radiotélescope de l’Observatoire de Nançay, guidés par un médiateur scientifique. Puis, flânez librement dans nos expositions. Et pour les plus curieux, une immersion en réalité virtuelle et un atterrissage sur la planète Mars vous est proposé (attention: les places sont limitées!) Au programme :

09h45 arrivée

10h présentation du ciel / planétarium

10h30 speed visite Observatoire de Nançay

11h15 découverte libre des expositions (avec un livret jeu/famille pour ceux qui le souhaitent)

12h00 fin de visite (possibilité de continuer les expos jusqu’à 12h30)

Autre option : à partir de 11h30 créneaux réalité virtuelle (10 places). [+3 euros]

Que vous soyez néophyte ou passionné par l’astronomie, suivez le Chemin des étoiles pour découvrir en une matinée l’essentiel des activités proposées par le Pôle des étoiles .

contact@poledesetoiles.fr +33 2 48 51 18 16 https://www.poledesetoiles.fr/

SPL 1000 lieux du Berry

Nançay

