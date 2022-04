LE CHEMIN DES DÉCOUVERTES CHALET BECHARD MORILLON Morillon Catégories d’évènement: Haute-Savoie

du lundi 25 avril au mardi 3 mai à CHALET BECHARD MORILLON

Toute l’équipe du chalet Béchard vous a organisé un cocktail pétillant d’activités sportives, de moments de détente, de jeux et de découvertes pour profiter au maximum de votre séjour Pour des vacances réussies, versez dans grand espace de Haute Savoie : Un zest d’activités sportives : randonnées raquettes (selon l’enneigement), parcours aventure, grands jeux, patinoire écologique. Un soupçon d’activités de découverte : le jardin botanique de la Jaysinia de Samoëns, Chamonix (son histoire, ses musées, son train du Montenvers), le folklore et la gastronomie savoyards, le gypaète barbu et ses amis de la montagne… Une pincée d’ateliers d’expression, manuels, artistiques…

SUR INSCIRPTION

LA MONTAGNE AU PRINTEMPS, C’EST PRENDRE SON TEMPS POUR DÉCOUVRIR, S’AMUSER, SE REPOSER, S’ÉCLATER… CHALET BECHARD MORILLON 276, ROUTE DU MAS DEVANT 74440 MORILLON Morillon Haute-Savoie

