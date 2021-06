Ramatuelle Ramatuelle Ramatuelle, Var « Le Chemin de la Liberté » Ramatuelle Ramatuelle Catégories d’évènement: Ramatuelle

Var

« Le Chemin de la Liberté » Ramatuelle, 17 juin 2021-17 juin 2021

Ramatuelle Var Balade historique : marchons sur les traces de ces résistants ramatuellois qui en 1943, au prix de mille dangers, facilitèrent l’embarquement des membres des services renseignements exfiltrés. Balade historique : marchons sur les traces de ces résistants ramatuellois qui en 1943, au prix de mille dangers, facilitèrent l’embarquement des membres des services renseignements exfiltrés.

