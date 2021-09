Goyave Anse de Sable,Christophe,Goyave Goyave Le chemin de fer de Goyave [SouvenanceS] Anse de Sable,Christophe,Goyave Goyave Catégorie d’évènement: Goyave

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Anse de Sable, Christophe, Goyave

L’association propose sur son site internet ([[http://lasouvenance.org](http://lasouvenance.org)](http://lasouvenance.org)) et sur ses réseaux sociaux le premier épisode de sa vidéo tirée de sa série “[SouvenanceS]” : découverte d’un pan oublié de l’histoire ferroviaire de Goyave et de Capesterre Belle-Eau. La Souvenance sera fermée au public.

Sur Internet uniquement

