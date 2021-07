Guise Le Familistère de Guise Aisne, Guise Le chemin de fer à Guise : discorde entre la ville et le Familistère Le Familistère de Guise Guise Catégories d’évènement: Aisne

Dès 1860 Godin s'engage en faveur de la création d'une desserte de Guise par le chemin de fer. Ce serait alors pour l'usine un moyen pratique d'acheminer les matières premières et d'expédier les produits manufacturés, jusque là transportés principalement par attelage. Godin milite pour l'implatantion de la gare « aux Coutures » à proximité de l'usine mais on l'accuse de vouloir « tout absorber » dans la ville de Guise. C'est pourquoi la gare sera implantée dans le faubourg de Robbé à l'opposé de l'usine. Il faut attendre 1900 pour que la Société du Familistère exécute à ses frais, et au prix de travaux très importants, le raccordement de l'usine au réseau de l'état. (source – _Des machines au service du peuple_ – édition du Familistère) En 1860, Godin s'engage en faveur du train à Guise. Accusé de « tout absorber » on lui refuse la gare à proximité de l'usine. La jonction se fera 40 ans plus tard à la charge du Familistère

