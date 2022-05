Le Chef d’oeuvre (dans le cadre de la “Classe l’oeuvre”). Musée Estève Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Le Chef d'oeuvre (dans le cadre de la "Classe l'oeuvre").

Musée Estève, le samedi 14 mai à 20:00

Projet avec le lycée des métiers du bâtiment Jean de Berry à Bourges. La thématique est « Le chef d’œuvre ». Il se traduit par une réalisation individuelle ou collective permettant à l’élève d’exprimer son savoir-faire et son savoir être en lien avec le métier qu’il prépare. « Le chef d’œuvre » se déroule sur deux années scolaires, 1) élaboration de la démarche, 2) mise en œuvre du projet. Une équipe pédagogique pluridisciplinaire intervient ainsi que des partenaires externes à l’établissement.

Entrée libre

Présentation par une médiatrice des réalisations, inspirées de l’oeuvre de Maurice Estève, des élèves d’une classe de seconde CAP PAR. Musée Estève 13 rue Edouard Branly 18000 Bourges Bourges Cher

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:59:00

