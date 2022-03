LE CHECKPOINT FÊTE SES 11 ANS ! Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

2022-04-19 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-23 18:00:00 18:00:00

Sarreguemines Moselle Sarreguemines Tous publics. Dans le langage des jeux vidéo, le Checkpoint est un point de contrôle, un point de passage, ou encore une étape obligatoire. Un moment ou un lieu incontournable par lequel le joueur sera amené à passer.

Cette année, le Checkpoint, notre espace jeux vidéo, fêtera onze ans de rencontres, d’expériences ludiques et de moments passés entre joueurs. Durant toute une semaine, les joueurs (confirmés ou non) pourront vivre le jeu encore plus intensément, grâce à de nombreuses animations organisées en partenariat avec l’association Sarreguem’in Games : tournois, rétrogaming et jeu en réalité virtuelle, etc. Faites, vous aussi, un arrêt au Checkpoint ! Entrée libre (dans la limite des places disponible). contact.med@agglo-sarreguemines.fr +33 3 87 28 60 80 http://www.mediatheque-agglo-sarreguemines.fr/ Unsplash

