Le chaudron des gourmands – Animation 4-6 ans Château des Ducs de Bretagne – Musée d'Histoire de Nantes, 24 décembre 2021, Nantes.

Horaire : 10:45 12:15

Gratuit : non 4 € enfant Nantes Métropole / 7 € enfant hors Nantes Métropole / 2,50 € Carte Blanche Réservation conseillée : 0811 46 46 44 (0,05 €/min. + prix appel) ou www.chateaunantes.fr ou à l’accueil du musée ou de l’exposition Animation enfants de 4 à 6 ans. C’est Noël ! Le château est en effervescence. Tout le monde se prépare pour le repas de fête… sauf Chevalier Guillaume, Dame Jeanne et Maître Hugues. Ces 3 gourmands sont de vrais têtes en l’air et ont éparpillé leurs affaires dans tout le château. Seront-ils prêts à temps ? Les enfants partent à la découverte du château et du Moyen-Age. Durée : 1h30 Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.chateaunantes.fr/evenements/le-chaudron-des-gourmands/

Château des Ducs de Bretagne - Musée d'Histoire de Nantes
4 Place Marc Elder
Nantes