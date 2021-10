Dommartin-le-Franc Metallurgic Park Dommartin-le-Franc, Haute-Marne Le Chaudron de la Sorcière Metallurgic Park Dommartin-le-Franc Catégories d’évènement: Dommartin-le-Franc

Aider la Sorcière et son accolyte à retrouver la recette de la fonte à temps pour la grande fête des sorcières ! Activités pour petits et grands : atelier de création de médaille et moulage, jeux coopératifs. Venez costumés !

Sur inscription, tarif unique, allergie amande.

Aider la Sorcière à retrouver la recette de la fonte ! Metallurgic Park Rue du Maréchal Leclerc 52110 Dommartin-le-Franc Dommartin-le-Franc Haute-Marne

2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T17:00:00

