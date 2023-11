Ublot en concert au Chaudron Le Chaudron Bages 66670 Bages, 11 novembre 2023, Bages.

Ublot en concert au Chaudron Samedi 11 novembre, 21h00 Le Chaudron Bages 66670

UBLOT (rock, poésie et folklore imaginaire)

Après des mélopées balkaniques dépaysantes, la tempête se lève et vous voilà submergés par une lame de fond faite de riffs de guitare électrique, d’une clarinette au lointain, d’un accordéon « compagnon » et d’une batterie lourde qui vient scander une épopée parcourue de textures et bruitages sous tension.

Fandi anta (live) : https://www.youtube.com/watch?v=hMCNh1TaLgE

Ça va (clip) : https://www.youtube.com/watch?v=pvGPjUKwfd0

Avec Marie Grollier (chant, violoncelle, guitares), Nazim Moulay (batterie, percussions), Tony Erdal (clarinettes) et Clément Ternisien (basse, accordéon, guitares, machines électroniques, textes).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T21:00:00+01:00 – 2023-11-11T23:00:00+01:00

ublot rock