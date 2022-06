Le chaud et froid

2022-07-04 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-29 21:00:00 21:00:00 Artiste des extrêmes, Samuel débarque cette année à La place des photographes avec un concept audacieux : exposer cette fois-ci une unique photo pour laquelle la bande-son changera chaque jour. Un moyen pour lui de souligner de façon singulière la profusion d’histoires, parfois contraires, que chacun et chacune d’entre nous pouvons nous raconter face à une même situation.

C'est l'an dernier que nous avons découvert Samuel Rozenbaum, au travers de sa double exposition photographique « Vous êtes ici ». Dans ses clichés en noir et blanc, pleins de reflets et d'inattendu, nous avions bien compris que ce garçon aimait raconter de

Pour profiter pleinement de l'expérience, pensez à apporter vos écouteurs.

