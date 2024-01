TETE 20 ANS A LA FAVEUR DE L’AUTOMNE LE CHATO’DO Blois Catégorie d’Évènement: Blois TETE 20 ANS A LA FAVEUR DE L’AUTOMNE LE CHATO’DO Blois, 24 février 2024, Blois. Pour fêter les 20 ans de son album incontournable, Tété revient pour une tournée intimiste au printemps 2024 avec un show acoustique, en guitare voix, comme à la maison, dans son salon.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:30 Réservez votre billet ici LE CHATO’DO 113 AV DE VENDOME 41000 Blois 41 Détails Catégorie d’Évènement: Blois Autres Code postal 41000 Lieu LE CHATO'DO Adresse 113 AV DE VENDOME Ville Blois Departement 41 Lieu Ville LE CHATO'DO Blois Latitude 47.605005 Longitude 1.313763 latitude longitude 47.605005;1.313763

LE CHATO'DO Blois 41 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blois/