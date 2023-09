Gué Giraud 5 ans après. Quand la nature reprend ses droits Le Chatelard Saint-Junien Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Junien Gué Giraud 5 ans après. Quand la nature reprend ses droits Le Chatelard Saint-Junien, 29 septembre 2023, Saint-Junien. Gué Giraud 5 ans après. Quand la nature reprend ses droits 29 septembre – 1 octobre Le Chatelard Entrée libre – pour le vendredi 29/09, créneaux pour les scolaires déjà réservés Le Gué Giraud, 5 ans après. Quand la nature reprend ses droits. Saint-Junien se trouve à la confluence de la rivière « la Vienne » et d’une autre plus petite « La Glane ». Ce cours d’eau, remarquable à bien des égards, vallée encaissée sinuant entre des blocs rocheux, a été caractérisé pendant des années par une retenue d’eau : le barrage dit du Gué Giraud. Il permettait l’alimentation en eau potable de la ville de Saint-Junien. Il y a quelques années, décision a été prise de déconstruire ce barrage qui ne répondait plus aux nécessités techniques et sanitaires. Les « 48h Nature » sont l’opportunité de voir comment la nature a réinvesti les lieux et comment la rivière « Glane » a repris son cours historique. Avec nos différents partenaires associatifs et institutionnels, nous souhaitons vous faire découvrir ce site remarquable, y faire œuvre pédagogique dans le domaine de la biodiversité et du respect de l’environnement. Le Syndicat d’aménagement du Bassin de la Vienne (SABV) met à votre disposition un bus aménagé de différents modules pédagogiques permettant aux enfants et aux adultes d’aborder la faune, la flore en milieu aquatique et la protection des berges. Le vendredi, des classes du Collège Louise Michel et des Lycées Edouard Vaillant et Paul Eluard bénéficieront du bus pédagogique. Un sentier d’interprétation sera également proposé à la découverte sur ce site ainsi qu’une conférence sur les questions du réchauffement climatique et de la préservation des ressources hydriques en relation avec le territoire. La Communauté de communes « Porte océane du Limousin », sera présente dans le cadre de son programme Agenda 21 et plan Climat – Air – Énergie Territoriale. La fédération départementale de Pêche sera également présente avec notamment un simulateur de pêche que vous pourrez tester. D’autres associations environnementales seront également présentes lors du week-end : La Ligue de protection des oiseaux (LPO) avec des sorties ornithologiques, SOS Faune sauvage, Conservatoire des Espaces Naturels et FREDON (association de lutte contre les espèces déclarées nuisibles) aves des stands et des parcours naturalistes, etc. Le Chatelard 60 rue du Gué Giraud Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « fsenamaud@saint-junien.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T10:00:00+02:00 – 2023-09-29T18:00:00+02:00

2023-10-01T09:00:00+02:00 – 2023-10-01T17:30:00+02:00 Gué giraud barrage Gué Giraud ville de saint-junien 87200 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Junien Autres Lieu Le Chatelard Adresse 60 rue du Gué Giraud Ville Saint-Junien Departement Haute-Vienne Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Le Chatelard Saint-Junien latitude longitude 45.897295;0.911732

