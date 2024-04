Le Château#Crescendo Château de Castries Castries, vendredi 7 juin 2024.

7 et 8 juin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-06-07 19:00

Fin : 2024-06-08 23:00

VENDREDI :Du cirque aérien humoristique et spectaculaire avec Les P’tits bras, et un soirée groovy avec DJ Aziz Konkrite

SAMEDI : l’Orchestre de Montpellier qui met ses supersolistes en lumière. 7 et 8 juin 1

Les vendredi 7 et samedi 8 juin 2024 la ville de Cas-tries propose son nouveau rendez-vous estival, Le Château# qui se décline cette année en mode CRES-CENDO !

Deux jours de programmation éclectique avec du cirque aérien, un after festif et un concert classique, pour célébrer la diversité culturelle au Château de Castries, dans l’écrin de la cour d’honneur Gilbert Pastor.

VENDREDI 7 JUIN

Du cirque aérien humoristique et spectaculaire avec le nouveau spectacle de la compagnie Les P’tits bras, et un soirée groovy au château avec DJ Aziz Konkrite

SAMEDI 8 JUIN

Un grand et beau moment de musique clas-sique avec l’Orchestre de Montpellier qui met ses supersolistes en lumière.

Château de Castries rue du Château 34160 Castries Castries 34160 Hérault