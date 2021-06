La Roche-Guyon Château de la Roche-Guyon La Roche-Guyon, Val-d'Oise Le Château se Livre Château de la Roche-Guyon La Roche-Guyon Catégories d’évènement: La Roche-Guyon

Le Château de La Roche-Guyon vous accueille pour la première édition de son festival de littérature internationale. Rendez-vous le week-end du 3 et 4 juillet prochain pour découvrir la trentaine d’auteurs invités. Un moment convivial vous attend entre réflexion et débat sur le thème « frontières » : Rencontres-lectures, tables rondes, ateliers jeune public, vente de livres…

TARIF : 7€ – PASS 2 JOURS : 10 € GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS

Festival de littérature internationale Château de la Roche-Guyon 1, rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon La Roche-Guyon Val-d’Oise

