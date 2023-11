Après-midi contée au château ! le chateau Saint-Pourçain-sur-Besbre, 20 décembre 2023, Saint-Pourçain-sur-Besbre.

Saint-Pourçain-sur-Besbre,Allier

Pour les 3-8 ans, une après-midi contée au château de Beauvoir est organisé par l’équipe de l’Office de tourisme en collaboration avec avec la médiathèque communautaire Les Pieds dans l’eau de Jaligny..

2023-12-20 15:30:00 fin : 2023-12-20 . EUR.

le chateau

Saint-Pourçain-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



For 3-8 year olds, a storytelling afternoon at the Château de Beauvoir is organized by the Tourist Office team in collaboration with the Les Pieds dans l?eau community media library in Jaligny.

Para los niños de 3 a 8 años, el equipo de la Oficina de Turismo organiza una tarde de cuentacuentos en el castillo de Beauvoir, en colaboración con la mediateca comunitaria Les Pieds dans l’eau de Jaligny.

Für 3- bis 8-Jährige wird vom Team des Fremdenverkehrsamtes in Zusammenarbeit mit der Mediathek der Gemeinde Les Pieds dans l’eau in Jaligny ein Erzählnachmittag im Schloss Beauvoir organisiert.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire