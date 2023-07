LES JOURNÉES DE LA BÊTE À SAINT-ALBAN Le château Saint-Alban-sur-Limagnole, 24 août 2023, Saint-Alban-sur-Limagnole.

Saint-Alban-sur-Limagnole,Lozère

Au programme :

JEUDI 24 AOÛT – SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE

– 10h : Balade commentée «Sur les pas de la Bête» avec Hervé Boyac

Balade de 6km | Durée : 2h | Départ en covoiturage du château de Saint-Alban | Sur inscription

15h : Conférence «La bête ….

2023-08-24 fin : 2023-08-24 . EUR.

Le château

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie



On the program:

THURSDAY, AUGUST 24 – SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE

– 10am : Guided walk « In the footsteps of the Beast » with Hervé Boyac

6km walk | Duration: 2h | Carpool departure from Château de Saint-Alban | Registration required

15h : Conference « La bête …

En el programa:

JUEVES 24 DE AGOSTO – SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE

– 10h : Paseo guiado « Tras las huellas de la Bestia » con Hervé Boyac

Paseo de 6 km | Duración: 2h | Salida en coche compartido desde el castillo de Saint-Alban | Inscripción obligatoria

15h : Conferencia « La bête …

Auf dem Programm stehen:

DONNERSTAG, 24. AUGUST – SAINT-ALBAN-SUR-LIMAGNOLE

– 10:00 Uhr: Kommentierte Wanderung « Sur les pas de la Bête » (Auf den Spuren der Bestie) mit Hervé Boyac

Spaziergang von 6 km | Dauer: 2 Stunden | Abfahrt in Fahrgemeinschaften vom Schloss Saint-Alban | Auf Anmeldung

15:00 Uhr: Vortrag « Die Bestie …

Mise à jour le 2023-07-19 par 48 – OT Margeride en Gevaudan