CHŒUR GUILLAUME Le Château Saint-Alban-sur-Limagnole, 22 juillet 2023, Saint-Alban-sur-Limagnole.

Saint-Alban-sur-Limagnole,Lozère

« Musiques et Chants du Moyen-Âge », large panorama depuis le chant grégorien

jusqu’à la polyphonie de Josquin Desprez, explorant des formes et des sources variées

(monodies, polyphonies et chants de pèlerins extraits du Llibre Vermeil de

Montserrat, d….

2023-07-22 fin : 2023-07-22 20:00:00. EUR.

Le Château

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie



« Musiques et Chants du Moyen-Âge », a broad panorama from Gregorian chant

to the polyphony of Josquin Desprez, exploring a variety of forms and sources

(monodies, polyphonies and pilgrims? songs from the Llibre Vermeil de

Montserrat, d…

« Músicas y cantos de la Edad Media », un amplio panorama desde el canto gregoriano hasta la polifonía de Josquin Desprez, explorando una variedad de formas y fuentes

a la polifonía de Josquin Desprez, explorando una variedad de formas y fuentes

(monodias, polifonías y canciones de peregrinos extraídas del Llibre Vermeil de

Montserrat, d…

« Musik und Gesang des Mittelalters », ein breites Panorama von gregorianischen Gesängen

bis zur Polyphonie von Josquin Desprez, wobei verschiedene Formen und Quellen erforscht werden

(Monodien, Polyphonie und Pilgergesänge aus dem Llibre Vermeil von Montserrat)

Montserrat, d…

