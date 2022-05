Le château Rosa Bonheur : une institution à part Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Cette discussion entre Katherine Brault, propriétaire du château de Rosa Bonheur, et Hervé Boesch responsable de plusieurs musées de Seine-et-Marne, portera sur le fonctionnement singulier de cette institution au cœur des célébrations du bicentenaire de la naissance de la peintre. Les collections présentées dans le château-atelier de Rosa Bonheur ont été achetées par le département de Seine-et-Marne et y sont en dépôt depuis 2021. Cette formule de dépôt d’une collection publique chez une propriétaire privée implique un travail en étroite concertation qui est intéressant à plus d’un titre. _ Château de Fontainebleau,salon des Fleurs Place du général de Gaulle, 77300 Fontainebleau Fontainebleau Seine-et-Marne

