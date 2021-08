Le château raconté par des marionnettes Domaine de Grosbois, 18 septembre 2021, Boissy-Saint-Léger.

Le château raconté par des marionnettes

Domaine de Grosbois, le samedi 18 septembre à 14:00

Deux marionnettistes redonnent vie aux enfants du Maréchal Berthier afin de vous transporter au début du XIXe siècle. Accompagnés par leur gouvernante et servante en costume d’époque, Alexandre et sa petite soeur Lina vous invitent à les suivre lors de leurs rituels quotidiens. Vous assistez ainsi au réveil d’Alexandre puis au petit déjeuner des enfants, à leurs activités et jeux, traversant les salles du château et son histoire. Vous découvre la vie de ces jeunes aristocrates lors d’une visite ponctuée de charmantes saynètes et de petites comptines anciennes (Frère Jacques, le Petit Lucas, l’Alouette sur la branche et Malbrough). Une belle initiation à l’histoire pour de jeunes enfants de 3 à 7 ans.

10€

Visite théâtralisée du château

Domaine de Grosbois Avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 94470 Boissy-Saint-Léger Boissy-Saint-Léger Val-de-Marne



