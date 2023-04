Visite libre du parc du Château Perrier à Epernay Le Château Perrier et son parc Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Marne

Visite libre du parc du Château Perrier à Epernay Le Château Perrier et son parc, 2 juin 2023, Épernay. Visite libre du parc du Château Perrier à Epernay 2 – 4 juin Le Château Perrier et son parc entrée libre Visite libre du parc du Château Perrier, récemment réaménagé qui sert d’écrin au Musée du vin de Champagne et d’Archéologie régionale.

Accès par l’avenue de Champagne ou par le parking de Arts rue de Reims. Le Château Perrier et son parc 13 avenue de Champagne 51200 Epernay Épernay 51200 Marne Grand Est 03 26 53 36 00 https://www.epernay.fr https://archeochampagne.epernay.fr/# Le Château Perrier est une des perles architecturale de l’avenue de Champagne, classée au patrimoine de l’Unesco. Construit de 1852 à 1857 dans un style éclectique pour Charles Perrier, il abrite aujourd’hui le Musée du Vin de Champagne et d’Archéologie régionale. Le château et son parc ont été entièrement réhabilités et sont ouvert depuis le printemps 2021. Le jardin pittoresque a été réinterprété dans une version moderne. Il propose aux visiteurs une succession de tableaux. Autour d’un vallon central fini par un bassin miroir, des fabriques contemporaines se glissent dans la végétation. parking des Arts situé rue de Verdun Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T08:00:00+02:00 – 2023-06-02T21:00:00+02:00

2023-06-04T08:00:00+02:00 – 2023-06-04T20:00:00+02:00 ©Ville d’Epernay

