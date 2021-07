Hallines Château Paul Dambricourt Hallines, Pas-de-Calais « Le château Paul pendant la guerre » Château Paul Dambricourt Hallines Catégories d’évènement: Hallines

Le château Paul Dambricourt a été occupé par la division allemande du Colonel Michelmann qui fit construire le blockhaus et des bureaux. Un guide détaillera la vie au château avant votre visite du Blockhaus. Une scénographie, des objets de la 2ème guerre et des figurants vous ferons revivre cette époque. Visite du Blockhaus et de l’exposition Château Paul Dambricourt Hallines Hallines Pas-de-Calais

