Le château magique de Dalpaz Théâtre de Jeanne, 19 mai 2022, Nantes.

2022-05-19

Horaire : 10:45 11:35

Gratuit : non 8 € hors frais de location éventuelsBILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com

Spectacle de magie interactif et théâtralisé pour le jeune public à partir de 3 ans.Avec Dalpaz et Marianne – Mise en scène : James HodgesAinsi commence l’histoire…Ce château, aujourd’hui désert, n’était que bruits joyeux de chansons, de rires et de fêtes. Mais un jour, quelqu’un vola la couronne de la si belle et si gentille princesse de ce royaume de contes de fées, lui faisant perdre du même coup son trône et sa grandeur, jetant désolation et oubli sur cette grande demeure que tout le monde a fui, laissant les lieux plus tristes qu’un matin sans ritournelle. Qui donc pourra rendre à l’endroit son faste passé d’antan ?On murmure que seul le possesseur d’un pouvoir magique saurait à nouveau inonder d’étoiles scintillantes le ciel de ce royaume déchu et lui rendre vie… Un être venu de nulle part, d’un lointain pays… Un poète… Un magicien !Rires, suspense et frissons sont au rendez-vous dans ce conte merveilleux à la mise en scène déjantée.Durée : 50 min.

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com