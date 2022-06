Le château les yeux fermés à Vendôme Vendôme, 19 août 2022, Vendôme.

Le château les yeux fermés à Vendôme Vendôme

2022-08-19 17:00:00 – 2022-08-21

Vendôme 41100

Le château les yeux fermés : une expérience inédite mêlant histoires, humour et sensations fortes vous attend !

Nombre limité de personnes. Visite à partir de 12 ans.

Le bandeau pour couvrir les yeux est fourni lors de la visite.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, pas de billetterie sur place.

Attention ! claustrophobes et personnes ne supportant pas d’avoir un bandeau sur les yeux s’abstenir !

Conçues et présentées par Wish association et la direction du développement économique et touristique de Territoires Vendômois, en partenariat avec les structures de l’insertion et de l’emploi du Vendômois.

Une expérience inédite mêlant histoires, humour et sensations fortes vous attend ! A ne pas manquer…

Le château les yeux fermés : une expérience inédite mêlant histoires, humour et sensations fortes vous attend !

Nombre limité de personnes. Visite à partir de 12 ans.

Le bandeau pour couvrir les yeux est fourni lors de la visite.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme, pas de billetterie sur place.

Attention ! claustrophobes et personnes ne supportant pas d’avoir un bandeau sur les yeux s’abstenir !

Conçues et présentées par Wish association et la direction du développement économique et touristique de Territoires Vendômois, en partenariat avec les structures de l’insertion et de l’emploi du Vendômois.

Wish association

Vendôme

dernière mise à jour : 2022-06-04 par